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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ ОГРАНИЧИЛА ВВОЗ СВИНИНЫ ИЗ БОЛГАРИИ И СЛОВАКИИ
13:31 29.07.2019

Беларусь с 27 июля временно ограничила ввоз свинины из Болгарии и Кошицкого края Словакии.

«По информации Международного эпизоотического бюро на территории Болгарии, а также на территории Кошицкого края Словакии зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней. В связи с этим с 27 июля 2019 года вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из Болгарии и Словакии живых свиней, зоопарковых и цирковых восприимчивых видов животных, спермы хряков, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок животного происхождения, в том числе из рыбы и птицы», - говорится в указаниях Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Ограничения также распространяются на ввоз кормов и кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, прошедших термическую обработку, содержащих в своем составе свиноводческое сырье.

Необходимо также принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.
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