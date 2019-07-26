В первом полугодии 2019 года 18406 субъектов хозяйствования применили упрощенную систему налогообложения – это около 45% от всех плательщиков Витебской области, состоящих на учете, в их числе 5662 организаций и 12744 индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, за счет поступлений плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, сформировано 5,5% бюджета области. Поступления от данной категории плательщиков составили 42,9 млн рублей, в том числе по налогу при упрощенной системе налогообложения 24 млн рублей.