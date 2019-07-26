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ЭКОНОМИКА РБ
К 2035 ГОДУ ДОЛЮ ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ ДО 50%
11:12 29.07.2019
К 2035 году долю перерабатываемых коммунальных отходов в Беларуси планируется увеличить до 50%. Об этом заявил директор ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Наталья Гринцевич на встрече по вопросу разработки технологий и организации производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья, которая прошла 26 июля в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, сейчас этот показатель на уровне 20%.
По словам Натальи Гринцевич, перерабатывать отходы становится все сложнее. Если в 1972 году было 1,4 млн т коммунальных отходов, то в 2018-м - уже 3,1 млн т. Кроме того, на смену стеклу, металлу, бумаге, которые проще перерабатывать, приходит полимерная упаковка.
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