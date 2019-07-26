В первом полугодии 2019 года органами финансовых расследований (ОФР) выявлено 590 преступлений, 41,8% из них – тяжкие.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного контроля, по результатам проведенных ОФР проверок в бюджет поступило денежных средств, в том числе от реализации товарно-материальных ценностей, в размере 40,2 млн рублей.

Приоритетным направлением деятельности ОФР в I полугодии 2019 года являлся контроль над расходованием бюджетных средств и использованием государственной собственности в стратегически значимых отраслях экономики, в том числе направляемых на выполнение мероприятий государственных программ и крупных инвестиционных проектов.

Так, в ходе осуществления контрольных мероприятий по 21 государственной программе и 8 инвестиционным проектам ОФР проведено 86 проверок субъектов хозяйствования, в результате которых выявлено 74 преступления, в бюджет поступило 2,9 млн руб. Установлено 173 правонарушения, связанные с нарушением порядка использования средств бюджета, государственных внебюджетных фондов либо организации государственных закупок товаров (работ, услуг).

В первом полугодии текущего года ОФР также реализованы мероприятия по противодействию необоснованной посреднической деятельности и легализации преступных доходов, по результатам проведения которых выявлено 46 и 10 преступлений соответственно.

Продолжена работа по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в экономической сфере (170 преступлений), фактов криминального банкротства (17 преступлений) и уклонения от уплаты налогов (124 преступления).