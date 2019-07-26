Правительство готово рассмотреть финансовые стимулы для ускоренного перехода на бумажную упаковку. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече по вопросу разработки технологий и организации производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья, которая прошла 26 июля в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, одним из стимулов для производителей экологичной упаковки могут стать дешевые кредитные средства.

В эту нишу мог бы активнее приходить малый и средний бизнес, считает Сергей Румас.

"Надо, чтобы в этой сфере была конкуренция, тогда и с ценами будет порядок", - отметил руководитель Правительства.

Концерн "Беллесбумпром" представил премьер-министру возможности своих предприятий по выпуску бумажных пакетов и упаковки. По словам председателя концерна Юрия Назарова, "Беллесбумпром" готов увеличить объемы производства и полностью покрыть потребности страны в бумажных пакетах. Однако для этого нужно, чтобы продукт был востребованным на рынке. Пока полиэтиленовые пакеты дешевле, а, значит, бумажные не могут вытеснить их быстро.