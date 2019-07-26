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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ГОТОВО РАССМОТРЕТЬ ФИНАНСОВЫЕ СТИМУЛЫ ДЛЯ УСКОРЕННОГО ПЕРЕХОДА НА БУМАЖНУЮ УПАКОВКУ
09:34 29.07.2019
Правительство готово рассмотреть финансовые стимулы для ускоренного перехода на бумажную упаковку. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече по вопросу разработки технологий и организации производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья, которая прошла 26 июля в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, одним из стимулов для производителей экологичной упаковки могут стать дешевые кредитные средства.
В эту нишу мог бы активнее приходить малый и средний бизнес, считает Сергей Румас.
"Надо, чтобы в этой сфере была конкуренция, тогда и с ценами будет порядок", - отметил руководитель Правительства.
Концерн "Беллесбумпром" представил премьер-министру возможности своих предприятий по выпуску бумажных пакетов и упаковки. По словам председателя концерна Юрия Назарова, "Беллесбумпром" готов увеличить объемы производства и полностью покрыть потребности страны в бумажных пакетах. Однако для этого нужно, чтобы продукт был востребованным на рынке. Пока полиэтиленовые пакеты дешевле, а, значит, бумажные не могут вытеснить их быстро.
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