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ЭКОНОМИКА РБ
ИНВЕСТПРОЕКТ НА СУММУ BR100 МЛН ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ НА БАЗЕ НОВОПОЛОЦКОГО ЗАВОДА БЕЛКОВО-ВИТАМИННЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
09:25 29.07.2019
Инвестиционный проект на сумму Br100 млн планируется реализовать на базе РУП "Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов". Соответствующий указ № 280 подписал 26 июля Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом предусматривается, что до 1 января 2024 года на базе имущественного комплекса РУП "Новополоцкий завод БВК" будет осуществлен инвестиционный проект по созданию новых производств малотоннажной химии и нефтехимии.
Для реализации проекта будет подписан инвестиционный договор между новополоцким обществом с ограниченной ответственностью "Интерсервис" и Министерством сельского хозяйства и продовольствия.
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