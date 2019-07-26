Инвестиционный проект на сумму Br100 млн планируется реализовать на базе РУП "Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов". Соответствующий указ № 280 подписал 26 июля Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом предусматривается, что до 1 января 2024 года на базе имущественного комплекса РУП "Новополоцкий завод БВК" будет осуществлен инвестиционный проект по созданию новых производств малотоннажной химии и нефтехимии.

Для реализации проекта будет подписан инвестиционный договор между новополоцким обществом с ограниченной ответственностью "Интерсервис" и Министерством сельского хозяйства и продовольствия.