Организации концерна «Беллесбумпром» в 2018 году увеличили поставки мебели в страны Европейского союза на 45%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, экспорт белорусской мебели в целом по стране за последние 10-12 лет вырос почти в 1,5 раза и достиг в 2018 году 584,7 млн долл. Из этого объема 25% - экспорт предприятий концерна.

В мебельном производстве создается добавленная стоимость в десятки раз больше, чем в плитном производстве. При переработке одного кубометра древесины в фанеру и плиту стоимость товарной продукции в среднем составляет около 100 долл. США, при производстве мебели из массива древесины стоимость товарной продукции превышает 1000 долл. США.

По расчетам в ближайшие 2 года за счет роста объемов целлюлозно-бумажного производства экспорт в целом по концерну должен увеличиться в 2 раза.

Сегодня на мировом рынке товарной целлюлозы спрос составляет 65 млн тонн. За последние 10 лет он вырос на 10 млн тонн, по расчетам в 2020 году – увеличится еще на 6-8 млн тонн. Этого говорит о том, что продукция будет иметь гарантированный сбыт. Поэтому сейчас стоит задача интенсивно наращивать объемы производства целлюлозы и активно ее экспортировать. В текущем году уже произведено 66,5 тыс. т целлюлозы и планируется в целом по году выйти на объем не менее 150 тыс. т. Экспорт продукции глубокой переработки, которой и является целлюлоза, намного более эффективный по сравнению с экспортом полуфабрикатов и тем более сырья.

Так, при переработке одного кубометра древесины в ДСП стоимость товарной продукции в среднем составляет 100 долл., в ДВП – 120 долл., фанеру – около 130 долл., в целлюлозу – 200 долларов.

Экспорт 1 тонны целлюлозы приносит в 5 раз больше валюты, чем экспорт древесины, из которой она произведена. При этом рентабельность продаж целлюлозы составляет почти 38%.

Еще одно направление - производство древесного топлива, которое сориентировано на вовлечение в хозяйственный оборот низкосортной древесины. В системе концерна созданы такие производства, где из отходов основного производства выпускаются топливные гранулы, брикеты и щепа.

В первом полугодии 2019 года производство щепы на предприятиях концерна выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43,6% (произведено 1,1 млн плотных куб. м). Производство пеллетов выросло на 21,2% (17,6 тыс. т). Производство брикетов топливных выросло на 1% (6,5 тыс. т).

Развитию данного направления в отрасли также уделяется внимание, в планах создание дополнительных мощностей по производству различных видов древесного топлива.