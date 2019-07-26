Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2019 году планируют переработать 5,2 млн куб. м деловой древесины. Этот объем примерно равен прошлогоднему.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, при этом в 2018 году было переработано более 770 тыс. куб. м дровяной древесины, которая образовалась в ходе заготовки сырья на выделенных в аренду участках лесного фонда.

Основным сырьем для предприятий концерна является деловая древесина хвойных пород, и частично лиственная, в частности, береза для производства фанеры, дуб – для производства мебели и некоторые другие породы.

Объем производства по модернизированным предприятиям концерна с 2010 по 2018 год увеличился в 12,4 раза. Выручка на одного работающего выросла с 4 тыс. рублей до 60 тыс. рублей.

Глубина переработки с 38% в 2006 году достигла 90% в 2018 году. Это говорит о том, что на предприятиях концерна сегодня обеспечено практически безотходное производство. Это достигается, в первую очередь, благодаря непосредственно технологиям переработки. Предприятия оснащены оборудованием ведущих мировых производителей, на котором путем глубокой переработки древесины выпускается более 80 видов различной продукции. Почти 70% этой продукции поставляется на зарубежные рынки.

Кроме того, отходы производства вовлекаются в получение энергии на собственных энергоцентрах. За счет установки котлов, работающих на местном сырье, предприятия сократили применение импортных топливно-энергетических ресурсов почти в 2 раза и довели долю использования в деревообработке древесного топлива выше 90%. Экономия природного газа за счет замещения местными топливно-энергетическими ресурсами ежегодно составляет порядка 21 тыс. т у.т., или 18 млн куб. м на сумму 4,5 млн долларов США.