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ЭКОНОМИКА РБ


ОПРЕДЕЛЕНЫ КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
16:20 26.07.2019

Совет по развитию предпринимательства формирует перечень официальных партнеров из числа предпринимательских союзов (ассоциаций), в том числе отраслевых, с которыми осуществляет взаимодействие на постоянной основе. Этот вопрос был рассмотрен на заседании Совета 12 июня.

Как сообщает сайт Совета, по итогам обсуждения выработаны следующие условия, при которых предпринимательский союз (ассоциация) может стать официальным партнером Совета:

наличие статуса республиканского объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей;

численность членов союза/ассоциации (подтверждается фактом уплаты членских взносов на основе акта ревизионной комиссии (ревизора), аудиторского заключения или банковских выписок; при этом одним членом союза признается одно юридическое лицо (коммерческая или некоммерческая организация или индивидуальный предприниматель):

многоотраслевого – не менее 100 участников;

отраслевого – не менее 30 участников либо доля рынка (удельный вес в выручке от реализации) не менее 30% (подтверждается расчетом на основе статистических и годовых отчетных данных);

наличие исполнительного органа союза со штатными сотрудниками; офиса и средств для коммуникаций (телефон, эл.почта).

Обращения предпринимательских союзов по включению в состав официальных партнеров Совета планируется рассмотреть на очередном заседании. Перечень союзов-официальных партнеров Совета с представленными ими данными будет размещен на сайте Совета.
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