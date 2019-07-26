География поставок предприятий концерна «Беллесбумпром» охватывает около 60 стран. При этом из общего объема экспорта в дальнее зарубежье отгружается более 50% продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, по объемам продаж наибольший удельный вес из рынков дальнего зарубежья занимает Польша – 32%. Далее идут Китай (16,8%) и Литва (15,5%).

Динамично наращиваются поставки на географически отдаленные рынки. Так, в Китай в 2018 году поставлено продукции на 14,7 млн долларов, в аналогичном периоде прошлого года экспорт был всего 290,6 тыс. долларов. За 5 месяцев текущего года экспорт в Китай уже составил 20,4 млн долларов. Растет экспорт в Иран, Египет, ОАЭ, Кению, Израиль и другие страны. На эти рынки поставляются в основном бумага, картон, фанера, древесные плиты, мебель и иная продукция.

Из стран ближнего зарубежья наибольшие объемы отгружаются в Россию (61,2%). На второй позиции Украина (18,2%), на третьей – Казахстан (около 8%).

В 2018 году организациями концерна произведено импортозамещающих товаров почти на 490 млн долларов США, что на 28% больше, чем в 2017 году. К таким товарам относятся целлюлоза, древесноволокнистые и древесно-стружечные плиты, фанера, напольные ламинированные покрытия, определенные виды бумаги, картона и обоев.