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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ОРГАНИЗАЦИИ «БЕЛЛЕСБУМПРОМА» УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА 16%
15:35 26.07.2019

За пять месяцев 2019 года объем производства продукции промышленности в целом по предприятиям концерна «Беллесбумпром» составил 646,8 млн руб., что в сопоставимых условиях на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, наибольший темп роса промышленного производства 148,4% к аналогичному периоду прошлого года обеспечили предприятия целлюлозно-бумажной отрасли (произведено продукции на 225,5 млн руб.). Деревообрабатывающие предприятия нарастили объемы производства на 5,2% (до 248,5 млн руб.). Производители мебельной продукции увеличили выпуск товаров на 0,6% (до 172,8 млн руб.).

За 5 месяцев текущего года экспорт в целом по концерну по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 11,5% и составил 239,7 млн долл. США.

Наибольший удельный вес в товарной структуре экспорта занимают мебель – 20,3% (48,8 млн долл.), древесно-волокнистые плиты – 18,2% (43,7 млн долл.), бумага и картон – 16% (38,4 млн долл.), фанера – 11% (26,6 млн долл.), а также древесно-стружечные плиты – около 10% (23,9 млн долл.).

оперативным данным за первое полугодие на внешние рынки поставлено целлюлозы 47,7 тыс. т целлюлозы на 25 млн долларов, за такой же период прошлого года было экспортировано целлюлозы на 272 тыс. долларов.
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