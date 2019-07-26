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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИОСТАНОВЛЕНО ОБРАЩЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ООО «ЖИЛСТРОЙКОМПЛЕКТ» 34-ГО ВЫПУСКА
14:37 26.07.2019
Обращение жилищных облигаций тридцать четвертого выпуска (№5 200 02 3339 от 11.05.2018) ООО «Жилстройкомплект» приостановлено с 15 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, это связано с нарушением требований об обеспечении исполнения обязательств эмитента по облигациям, порядка замены эмитентом обеспечения своих обязательств по облигациям.
Эмитенту выдано предписание об устранении выявленного нарушения в срок до 1 августа.
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