Обращение жилищных облигаций тридцать четвертого выпуска (№5 200 02 3339 от 11.05.2018) ООО «Жилстройкомплект» приостановлено с 15 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, это связано с нарушением требований об обеспечении исполнения обязательств эмитента по облигациям, порядка замены эмитентом обеспечения своих обязательств по облигациям.

Эмитенту выдано предписание об устранении выявленного нарушения в срок до 1 августа.