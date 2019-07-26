Представители туристического бизнеса во время II Европейских игр заработали на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый.

«Мне очень понравились эти 10 дней, я получил огромное удовольствие от такого масштабного события. Европейские игры – это не рядовое явление, и оно было проведено на высшем уровне. Это хороший опыт и фундамент для грядущего чемпионата мира по хоккею [прим. 2021 года], к которому уже проявляют большой интерес наши иностранные коллеги. Кроме того, подготовка к Европейским играм позволила удешевить наш традиционный маркетинг. Для нас это была большая дополнительная реклама. Мы смогли провести ряд презентаций в крупных городах, привлечь внимание бизнес-партнеров»,- сказал Ф. Гулый.

Заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов рассказал, что валовая выручка гостиниц только по аккредитованным гостям, за размещение которых отвечала Дирекция, составила примерно 1 млн долларов.

По его словам, за две недели в конце июня валовая выручка компаний, которые изготавливали лицензионную продукцию ко II Европейским играм, составила 8,5 млн руб.

На II Европейские игры было продано почти 213 тыс. билетов – более 80% всех билетов, которые были в свободной продаже. С учетом гостей из Европейских олимпийских комитетов, которые в соответствии с контрактом получали пригласительные, общая посещаемость Игр составила 232 тыс. человек (88% всего объема билетов).

«Мы обеспечили 521 час прямых трансляций на 195 стран мира, создали 1500 часов уникального контента. Общая аудитория, без учета зрителей из России и нескольких стран Европы – 250 млн человек. События освещали более 1200 СМИ, в том числе 150 ведущих СМИ стран Европы. Реальный эффект – почти 3500 публикаций в средствах массовой информации, причем практически все в позитивном ключе. На Евроньюс в течение двух месяцев ролик о Беларуси был показан более 500 раз, причем в прайм-тайм. Было создано 11 таких роликов о культуре, туризме, экономике. Фан-зоны в день посещало от 22 до 60 тысяч человек в зависимости от дня недели. Мы ожидаем, что позитивная реклама нашей страны поможет не только подвести хорошие итоги для туристической отрасли Беларуси в этом году, но и гораздо более серьезный эффект принесет через год - два. Большая аудитория увидела нашу прекрасную страну. Я полагаю, мы выполнили свою работу успешно», - отметил А. Котов.