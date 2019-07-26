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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗЧИКОВ В БУРЕНИИ СКВАЖИН И БОКОВЫХ СТВОЛОВ КОМПАНИИ «БЕЛОРУСНЕФТЬ-СИБИРЬ» УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2019 ГОДУ
13:39 26.07.2019
Компания «Белоруснефть-Сибирь» укрепляет позиции в премиальном сегменте нефтесервиса в Западной Сибири. В 2019 году увеличилось количество заказчиков в бурении скважин и боковых стволов, сообщает портал NEFT.by.
Именно с этими направлениями прежде всего связаны надежды северной «дочки» белорусской компании. На предприятии большое внимание уделяется наращиванию объемов, повышению производительности, качеству работ. При этом портфель заказов ООО «Белоруснефть-Сибирь» формируется в жестких конкурентных условиях рынка, по результатам тендеров.
Основной объем дают дочерняя компания «Роснефти» – ООО «РН-Пурнефтегаз» и добывающий актив «Белоруснефти» – ОАО «НК «Янгпур».
К ним добавились общества «Харампурнефтегаз», «Севкомнефтегаз», «Сибнефтегаз». Все они – дочерние предприятия «Роснефти».
Также в бурении боковых стволов важным партнером для северян становится «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Для нового заказчика бригады «Белоруснефть-Сибири» уже пробурили 4 боковых ствола. Контракт с этой компанией заключен на три года.
В целом в сервисном блоке северная «дочка» «Белоруснефти» сохраняет лидерство. В прошлом году северяне сдали заказчикам 27 скважин и 56 боковых стволов. А суммарная годовая проходка в 164 тыс. метров горных пород и суточная в 622 метра – это максимум за 11-летнюю историю предприятия.
Еще одно достижение – восьмистадийный гидроразрыв пласта при бурении на Известинском месторождении «Янгпура».
Чтобы укрепить позиции в премиальном сегменте нефтесервисного рынка, получить конкурентные преимущества в «Белоруснефть-Сибири» ставку делают, в том числе, и на техническое перевооружение.
Буровые установки оснащают верхними приводами, модернизируют системы очистки буровых растворов, обновляют парк буровых агрегатов тяжелого класса. В планах оснастить бригады мобильной буровой установкой грузоподъемностью 225 тонн, 320-тонной эшелонной буровой установкой.
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