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ЭКОНОМИКА РБ


ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВЫРОСЛИ НА 8,1%
13:05 26.07.2019

Бюджет Гродненской области в 1 январе-июне 2019 года пополняли 15,7 тыс. организаций, 25,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и 384,1 тыс. физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, в консолидированный бюджет региона за 1 полугодие поступило 1289 млн руб., выполнение текущего плана обеспечено на 101,5%, в том числе в республиканский бюджет – 604,7 млн руб., или 100,1%, местные бюджеты – 684,3 млн руб., или 102,7%.

По отношению к 1 полугодию 2018 года поступления консолидированного бюджета в сопоставимых ценах возросли на 8,1% (прирост 96,7 млн руб.).

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 96,7%, или 1246,6 млн руб., темп роста 108,3%.

Поступления от ИП за январь-июнь 2019 года сложились в размере 23,1 млн руб. (темп роста – 107,7%), физлицами внесено в бюджет 19,3 млн руб. (98,1%), что составляет, соответственно, 1,8% и 1,5% поступлений.

Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета занимают акцизы – 32,5%, подоходный налог – 19,4% и налог на добавленную стоимость – 11,1%.
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