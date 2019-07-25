ЭКОНОМИКА РБ

«БЕЛШИНА» И БЕЛАЗ ОБСУЖДАЮТ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

12:48 26.07.2019 Руководство ОАО «Белшина» во главе с генеральным директором Владимиром Карпяком посетило ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на переговорах выбраны перспективные направления сотрудничества предприятий-партнеров. В ближайшее время представители ОАО «БЕЛАЗ» посетят ОАО «Белшина» с ответным визитом.