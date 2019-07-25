По предварительным расчетам, Беларусь во время II Европейских игр посетили около 37,5 тыс. туристов. Об этом сообщил заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.

Он отметил, что более точные цифры будут названы позже, после получения данных от всех заинтересованных.

«Европейские игры для Старого Света и для нашей страны в частности – мероприятие новое. Мы могли ориентироваться только на опыт Азербайджана. Первые Игры посетило около 28 тыс. иностранных туристов. Мы поставили перед собой задачу превзойти этот показатель»,- сказал замминистра.

По его словам, был разработан детальный план, который включал около 40 организационных, маркетинговых, информационных и прочих мероприятий по созданию условий для приема иностранных гостей, совершенствованию туристической инфраструктуры.

Только Министерством спорта в 2018 году – первой половине 2019 года была организована работа национального стенда Беларуси с использованием символики Игр на 24 международных туристических выставках, проведены 26 отдельных презентаций туристического потенциала страны, 12 ознакомительных туров с посещением объектов проведения мероприятий Игр.

Для иностранных туристов были сформированы туры, отвечающие требованиям различных целевых категорий, подготовлены туристические пакеты, Карта гостя Минска, гиды-переводчики.

При участии Департамента по туризму, Национального агентства по туризму был создан видеоролик о Минске как столице II Европейских игр, который с 1 ноября 2018 г. транслировался в бортовых меню на бортах самолетов авиакомпании Etihad Airways и соцсетях авиакомпании.

Впервые в истории в декабре 2018 года осуществлялась трансляция видеоролика о туристическом потенциале нашей страны на телеканале Евроньюс.

По словам М. Портного, к работе по продвижению Игр подключились все министерства и ведомства. Во взаимодействии с МИД была активизирована работа загранучреждений Беларуси по привлечению иностранных граждан к посещению Игр, а также задействованы представительства субъектов хозяйствования Беларуси за рубежом, белорусские диаспоры, зарубежные и белорусские туристические агентства, которые работали как туристические информационные центры.

Он также напомнил, что с 10 июня по 10 июля 2019 г. был обеспечен безвизовый порядок въезда на территорию Беларуси для иностранных граждан при наличии билета на Игры либо аккредитации.

Замминистра отметил, что в Беларусь на период проведения Игр пригласили генерального секретаря Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зураба Пололикашвили для объективной оценки туристического потенциала Беларуси и оказания практической помощи туротрасли.

Генеральный секретарь ЮНВТО посетил спортивные и туристические объекты: музейный комплекс «Дудутки», музей истории Великой Отечественной войны, фан-зону возле Дворца спорта, туристические зоны на улицах Октябрьской и Зыбицкой и был приятно удивлен большому количеству иностранных туристов.

«Сейчас мы работаем над стратегией развития туризма до 2035 года и Законом о туризме, и Всемирная туристская организация пообещала оказать необходимую помощь в корректировке этих документов»,- сказал М. Портной.