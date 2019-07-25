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ЭКОНОМИКА РБ


КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ШАМПИНЬОНОВ СОЗДАНО В ТОЛОЧИНСКОМ РАЙОНЕ
12:13 26.07.2019

Крупное предприятие по выращиванию шампиньонов создано в Толочинском районе, пишет газета «Витебские вести».

Производство в городском поселке Коханово с ноября 2018 года работает в пуско-наладочном режиме, несколько партий продукции уже отправлено в Российскую Федерацию. По завершении отработки технологического процесса цех должен давать до 3 тысяч тонн шампиньонов в год, 99% которых предназначены для реализации на внешнем рынке.

Новое слово в промышленной истории района принадлежит ООО «ФунгиБелПлюс» с белорусско-российским капиталом. Площадкой для производства послужил бывший деревообрабатывающий цех ликвидируемого предприятия, выкупленный инвестором несколько лет назад на аукционе. Новый собственник полностью переоборудовал помещения под 12 камер для выращивания грибов. Процесс автоматизирован, но без высококвалифицированных специалистов и рабочих рук не обойтись. Создано почти 90 рабочих мест, на которые помимо кохановцев трудоустроены и жители Толочина, Орши.

Как сообщил заместитель председателя райисполкома по вопросам экономики, предпринимательства, торговли и бытового обслуживания Виктор Альхимович, практически за полгода частное предприятие дало около 30% экспорта всей продукции, произведенной на Толочинщине. За счет нового игрока на российском рынке район смог значительно улучшить свои показатели по экспорту продукции, сейчас он составил 116%.
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