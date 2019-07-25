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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОКУРАТУРА МИНСКА НАПРАВИЛА В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ
11:28 26.07.2019
Прокуратура Минска направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении четырех жителей столицы, которым инкриминированы мошенничество в особо крупном размере, покушение на мошенничество и пособничество в нем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, обвиняемые путем обмана должностных лиц территориальных инспекций МНС завладели более чем 790 тыс. рублей из республиканского бюджета, а также покушались на завладение более 330 тыс. рублей.
Для достижения преступного результата они использовали подконтрольные субъекты хозяйствования с признаками лжеструктур, в том числе зарегистрированные на территории России.
Осуществляя фиктивную финансовую деятельность от имени таких компаний, обвиняемые вносили в их бухгалтерский учет заведомо ложные сведения. Далее они обеспечили подготовку и подачу налоговой отчетности с недостоверной информацией в инспекции МНС.
На основании вышеуказанных и иных поданных документов налоговые органы приняли решения о возврате части денег с их перечислением на расчетные счета подконтрольных "квартету" обществ. Позднее в связи с выявленными нарушениями законодательства налоговые инспекции отказали в таких возвратах.
Действия обвиняемых в разных сочетаниях квалифицированы как мошенничество по ч.4 ст.209, покушение на мошенничество по ч.1 ст.14 и ч.4 ст.209 и пособничество в мошенничестве по ч.6 ст.16 и ч.4 ст.209 Уголовного кодекса.
Изучение уголовного дела в прокуратуре Минска показало, что предварительное расследование проведено полно и объективно.
Ранее избранная к обвиняемым мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.
Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минску.
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