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ЭКОНОМИКА РБ
ЖАБИНКОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД НАЛАДИЛ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ ПОД НОВОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ
10:42 26.07.2019
ОАО «Жабинковский сахарный завод» наладило выпуск продукции под новой торговой маркой «Сахарный домик».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», белый кристаллический сахар категории ТС 2 выпускается в упаковке 1 кг и 2 кг.
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