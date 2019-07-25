ЭКОНОМИКА РБ

ЖАБИНКОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД НАЛАДИЛ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ ПОД НОВОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ

10:42 26.07.2019 ОАО «Жабинковский сахарный завод» наладило выпуск продукции под новой торговой маркой «Сахарный домик». Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», белый кристаллический сахар категории ТС 2 выпускается в упаковке 1 кг и 2 кг.