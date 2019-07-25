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ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛЯ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 3,7%
09:45 26.07.2019
В сфере торговли и общественного питания в Беларуси в 2018 году работало 689,1 тыс. человек (около 16% всего занятого населения).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, на начало 2019 года насчитывалось 58,5 тыс. магазинов (на начало 2018 года – 56,4 тыс.). В расчете на 10000 человек населения торговая площадь магазинов увеличилась с 5821 кв. м на начало 2018 года до 6103 кв. м на начало текущего года.
В 2018 году функционировали 583 торговых центра, что на 22 торговых центра больше, чем в 2017 году.
Удельный вес розничного товарооборота интернет-магазинов в розничном товарообороте организаций торговли увеличился с 3,4% в 2017 году до 3,7% в 2018 году.
В 2018 году доля продаж товаров отечественного производства в розничном товарообороте организаций торговли (без микроорганизаций) составила 62,8%.
Число мест в объектах общественного питания на 10000 человек населения увеличилось с 814 на начало 2018 года до 818 мест на начало текущего года.
В республике оптовую торговлю осуществляют более 25 тыс. организаций. В 2018 году оптовый товарооборот составил 95 млрд руб., или в сопоставимых ценах 103,4% к уровню предыдущего года.
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