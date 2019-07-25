В сфере торговли и общественного питания в Беларуси в 2018 году работало 689,1 тыс. человек (около 16% всего занятого населения).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, на начало 2019 года насчитывалось 58,5 тыс. магазинов (на начало 2018 года – 56,4 тыс.). В расчете на 10000 человек населения торговая площадь магазинов увеличилась с 5821 кв. м на начало 2018 года до 6103 кв. м на начало текущего года.

В 2018 году функционировали 583 торговых центра, что на 22 торговых центра больше, чем в 2017 году.

Удельный вес розничного товарооборота интернет-магазинов в розничном товарообороте организаций торговли увеличился с 3,4% в 2017 году до 3,7% в 2018 году.

В 2018 году доля продаж товаров отечественного производства в розничном товарообороте организаций торговли (без микроорганизаций) составила 62,8%.

Число мест в объектах общественного питания на 10000 человек населения увеличилось с 814 на начало 2018 года до 818 мест на начало текущего года.

В республике оптовую торговлю осуществляют более 25 тыс. организаций. В 2018 году оптовый товарооборот составил 95 млрд руб., или в сопоставимых ценах 103,4% к уровню предыдущего года.