Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) презентовал ряд новых образцов автотехники на выставке, посвященной 65-летию со дня основания предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, среди представленных новинок - терминальный (портовый) тягач МЗКТ-730240. Седельный тягач предназначен для транспортировки крупногабаритных неделимых грузов в составе автопоезда на закрытых складских площадках. Перегрузочных терминалах логистических центров, без выезда на дороги общего пользования, а также для быстрой бескрановой загрузки/погрузки трейлерных судов. Основными преимуществами являются маневренность (длина тягача без полуприцепа 5,8 м, минимальный габаритный радиус поворота – 7,5 м) и высокая грузоподъемность (технически допустимая максимальная нагрузка на ССУ- 32 т). Благодаря подъемному седельно-сцепному устройству, управляемому дистанционно из кабины водителя, тягач адаптируется под работу с различными видами полуприцепов. Для удобства водителя кабина оборудована системами вентиляции, отопления и кондиционирования, органами управления и контрольно-измерительными приборами, а также поворотным на 180 градусов местом водителя (с электрическим приводом).

Это новое направление, в котором конструкторы МЗКТ пробуют свои силы. В настоящее время завершаются испытания терминального тягача на территории Беларуси, после чего он отправиться проверять свои возможности в один из российских портов. На настоящее время, по заявлению разработчиков, данный проект не имеет аналогов на постсоветском пространстве.

Одним из приоритетных направлений, в котором Volat (ОАО «Минский завод колесных тягачей» сегодня выпускает семейство автомобилей под торговой маркой «Волат») достиг безусловного успеха, является выпуск специальных шасси для размещения мобильных буровых установок и нефтегазового оборудования.

В этом сегменте шасси МЗКТ представил еще одну новинку – полноприводное шасси МЗКТ – 750004 с колесной формулой 8X8, исполненное в фирменном дизайне. Конструкция шасси позволяет монировать различное нефтегазовое оборудование массой до 29,7 т – колтюбинговые установки, компрессорные и насосные станции, азотные и гидротационные установки, цементировочные агрегаты и другое оборудование. Шасси создано в рамках программы развития семейства шасси МЗКТ-652712 и МЗКТ-700700. В движение приводится двигателем ЯМЗ-653 (420 k/c/) экологического класса Евро-5 в паре с механической девятиступенчатой коробкой передач собственного производства.

Еще одним направлением разработок стали разнообразные шасси под установку грузоподъемного оборудования, в том числе с несущей рамой, дорожного и внедорожного габарита.

В этом сегменте МЗ КТ активно сотрудничает с российским стратегическим партнером АО «ГАЗК».

В конце апреля 2018 года Минским заводом колесных тягачей была отгружена первая единица полноприводного шасси МЗКТ-750001 колесной формулой 10х10 с двигателем Евро-5 предназначенного под монтаж кранового оборудования грузоподъемностью до 100 тонн.

На выставке была представлена обновленная линейка крановых шасси с уникальным дизайном – полноприводное шасси МЗКТ-750002 с колесной формулой 8X8 и шасси МЗКТ-750003 с колесной формулой 8X4. Разработка данных шасси практически завершает приведение экстерьера линейки крановых шасси к единому фирменному стилю Volat, а также удовлетворяют всем требованиям по экологии. Оба образца оснащены двигателяями ЯМЗ-653 (420 k/c/) экологического класса Евро-5 и механической девятиступенчатой коробкой передач FAST GEAR. Данная линейка шасси предназначена под монтаж кранового оборудования различной грузоподъемности: МЗКТ-750002 – 50 (70) т, МЗКТ-750003 – 60 т.

Среди направлений дальнейшего развития – развитие кооперации с производителями навесного оборудования из дальнего зарубежья, дальнейшее развитие дилерской сети, а также выход на рынок ЕС с автобусом среднего класса экологического класса Евро-6 «Неман – Е6». В настоящее время автобусы марки «Неман» поставляются в Польшу, Иорданию, Россию, Армению, Вьетнам и ряд других государств.

С 2014 года МЗКТ занимается производством автобусов на вошедшем в состав предприятия ОАО «Лидские автобусы «Неман» (с 2015 года – обособленное структурное подразделение АСП «Неман» ОАО «МЗКТ»).

В период с 2017 по 2018 годы на предприятии работали над новой линейкой автобусов. По оценкам руководства предприятия, это самый успешный проект за последние годы.

В настоящее время Минский завод колесных тягачей имеет два бренда, совместные предприятия работают на территории двух стран, имеет 32 дилера и агента, 84% продукции отгружается на экспорт в 9 стран (Россия, страны Ближнего Востока и Африки, перспективным рассматривается Индонезийский рынок). Продукция МЗКТ ежегодно присутствует на более чем 30 международных выставках в 6 странах мира.

В структуре ОАО «МЗКТ» имеется 31 конструкторское бюро, где работает 250 инженеров-конструкторов плюс 150 человек в заводском исследовательском центре, где можно проводить любые испытания. За последние 5 лет проведено 61 опытно-конструкторская работа, в рамках которых создана и произведена техника военного и общегражданского назначения.

ОАО «МЗКТ» способно выполнить практически любые требования заказчика, а также может разрабатывать и выпускать специальные машины небольшими сериями.

Сегодня предприятие являются одной из точек роста инновационной экономики республики.

В рамках реализации инновационного проекта «Техническое переоснащение в целях расширения модельного ряда и увеличения объема выпуска специальной большегрузной автомобильной техники» ОАО «МЗКТ» существенно повысило эффективность своей деятельности, обновило парк высокопроизводительного оборудования, повысило качество изготавливаемой продукции при значительном снижении издержек на производство, обеспечило проведение мероприятий по комплексной автоматизации производства, внедрение общих управленческих моделей, основанных на современных программных продуктах. В рамках реализации проекта в основное производство было инвестировано более 150 млн. долларов.