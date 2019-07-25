Ремонты основного энергетического и газового оборудования, тепловых, электрических и газовых сетей осуществляются в соответствии с утвержденными графиками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, выполнен капитальный ремонт 19 единиц теплотехнического оборудования из запланированных 52 единиц (или 37% от годового плана), еще 17 единиц находятся в ремонте.

Произведена замена и смонтировано тепловых сетей в объеме 92,22 км в однотрубном исчислении (46,4% годового плана).

В первом полугодии 2019 г. отремонтировано свыше 11 тыс. 774 км электросетей напряжения от 0,4 до 750 кВ (или 46% от плана на год), что позволит сократить число отключений в распределительных сетях и повысить безопасность их эксплуатации.

Выполнена расчистка просек ВЛ 10-330 кВ на площади 7370,05 га (55,5% от плана на год), наведен порядок в лесополосах, прилегающих к просекам ВЛ 10-330 кВ, на протяженности порядка 1560 км (50,7% от плана), что позволит уменьшить общее число отключений, связанных с ситуациями при неблагоприятных погодных условиях, таких как сильный порывистый ветер, обильные снегопады и другие проявления стихии.

Для обеспечения устойчивого и бесперебойного энергоснабжения потребителей все энергоснабжающие организации, входящие в состав ГПО «Белэнерго», выполняют доведенное задание по созданию запаса топочного мазута к прохождению осенне-зимнего периода 2019/2020 года.

Аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады укомплектованы средствами защиты, необходимыми материалами и инструментами. Проводятся противоаварийные тренировки и инструктажи персонала.

ГПО «Белтопгаз» проведено комплексное приборное обследование подземных газопроводов – 52,8% годового плана, заменено оборудования ГРП и ШРП, находящегося в эксплуатации свыше 20 лет – 10,1% годового плана, проведена оценка технического состояния подземных газопроводов со сроком службы 40 и более лет – 58,4% годового плана, произведена замена морально устаревшего бытового газового оборудования – 84,1% годового плана.

На 18 июля 2019 года добыто 1784,3 тыс. тонн торфа (или 76,2% к годовому заданию), произведено 492,3 тыс. тонн топливных брикетов и сушенки торфяной.

Объемы закупки в 2019 году топливных брикетов топливоснабжающими организациями сформированы на основании представленных в ГПО «Белтопгаз» заявок о потребности в торфяном топливе населения и потребителей бюджетной сферы регионов республики. Кроме того, определены объемы закупки в текущем году торфяного топлива цементными заводами республики и объектами энергетики. Организации ГПО «Белтопгаз» имеют возможность удовлетворить потребность внутреннего рынка в топливных брикетах в полном объеме.

На начало июля выборка топливных брикетов топливоснабжающими организациями областей осуществляется в соответствии с графиками, предусмотренными договорами на поставку данного вида топлива.

За январь-июнь 2019 года топливоснабжающими организациями областей и Минска выбрано 106,4 тыс. тонн топливных брикетов, что составило 83,3% к плановым договорным объемам, населению реализовано 94,3 тыс. тонн топливных брикетов (96,9% к плановым объемам).

Количественные задания по запасам топлива ГПО «Белтопгаз» не доводились. Для работы в отопительный период котельные торфопредприятий будут обеспечены запасом торфа в полном объеме.