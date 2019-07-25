Единственный участник ООО «Тамбаз» 4 июля принял решение о его ликвидации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, на сайте юридического журнала «Юстиция Беларуси» размещена информация о ликвидации ООО «Тамбаз». Срок принятия претензий кредиторов, в том числе владельцев жилищных облигаций ООО «Тамбаз», – 2 месяца с момента опубликования сведений о ликвидации.

Владельцы жилищных облигаций ООО «Тамбаз», по которым не исполнены обязательства эмитентом либо лицами, предоставившими обеспечение исполнения его обязательств, вправе потребовать полного возмещения причиненных им убытков, а также возврата денежных средств, внесенных ООО «Тамбаз» в оплату стоимости жилого и (или) нежилого помещения в жилом доме путем приобретения жилищных облигаций, с уплатой ООО «Тамбаз» процентов в размере ставки рефинансирования Национального банка Беларуси, установленной на дату выплаты ООО «Тамбаз» денежных средств владельцам жилищных облигаций, за весь период нахождения этих денежных средств у ООО «Тамбаз», а также возмещения иных причиненных им убытков.

Ликвидатором ООО «Тамбаз» назначено ООО «Аарон и партнеры». Местонахождение (почтовый адрес) ликвидатора: 220095, г. Минск, ул. Якубова, д. 2, корп. 2, пом. 1; телефон: +375(29)174 14 14; адрес электронной почты: .

В соответствии с частью третьей пункта 1 статьи 59 Гражданского кодекса ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица.

В случае отказа ликвидационной комиссии (ликвидатора) в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса юридического лица обратиться в суд с иском к ликвидируемому юридическому лицу (пункт 4 статьи 60 ГК).

С учетом вышеизложенного владельцы облигаций ООО «Тамбаз» вправе:

не позднее 06.09.2019 представить ликвидатору письменные требования о погашении задолженности перед ними до ликвидации ООО «Тамбаз»;

представить в Минский городской исполнительный комитет письменную информацию о наличии у ООО «Тамбаз» непогашенной задолженности с последующим инициированием со стороны владельцев облигаций судебного определения о запрете исключения названного общества из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР) (не позднее 03.12.2019).

В соответствии с частью шестой пункта 16 Положения о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденного декретом №1 от 16 января 2009 г. «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», в случае, если до исключения из ЕГР субъекта хозяйствования, решение о ликвидации (прекращении деятельности) которого принято собственником имущества (учредителями, участниками) в регистрирующий орган поступила письменная информация от кредиторов о наличии у него непогашенной задолженности перед кредиторами, этот субъект хозяйствования не может быть исключен из ЕГР в течение двух месяцев со дня получения данной информации. При этом субъект хозяйствования не исключается из ЕГР, если в регистрирующий орган в течение указанного двухмесячного срока представлено определение суда о запрете такого исключения либо определение суда, рассматривающего экономические дела, о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), влекущее ликвидацию (прекращение деятельности) субъекта хозяйствования в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с частью шестой подпункта 4.8 пункта 4 указа №430 «О завершении строительства жилых домов» от 6 ноября 2018 года лица, получившие страховые выплаты (удовлетворение требований) в соответствии с подпунктом 4.8 пункта 4 указа №430, утрачивают право на получение денежных выплат или предоставление жилых и (или) нежилых помещений по жилищным облигациям от ООО «Тамбаз».