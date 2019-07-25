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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВАЯ МИНСКА ПРОВЕДЕТ 30 ИЮЛЯ ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ СДАЧИ ВНАЕМ ПОМЕЩЕНИЙ
16:08 25.07.2019
Инспекция Министерства по налогам и сборам Беларуси по Минску проведет 30 июля тематический день информирования по вопросам сдачи внаем помещений гражданами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать вопросы можно по телефону 229-26-60.
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