ЭКОНОМИКА РБ

НАЛОГОВАЯ МИНСКА ПРОВЕДЕТ 30 ИЮЛЯ ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ СДАЧИ ВНАЕМ ПОМЕЩЕНИЙ

16:08 25.07.2019 Инспекция Министерства по налогам и сборам Беларуси по Минску проведет 30 июля тематический день информирования по вопросам сдачи внаем помещений гражданами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать вопросы можно по телефону 229-26-60.