Все паспорта готовности потребителей тепловой энергии и теплоисточников к работе в осенне-зимний период 2019/2020 должны быть оформлены до 1 октября 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, работа по оформлению паспортов готовности уже началась.

В целом по республике подлежат оформлению паспорта готовности 28857 потребителей (юридических лиц) тепловой энергии и 13768 теплоисточников организаций.

На 18 июля 2019 года органами Госэнергогазнадзора зарегистрировано 2745 паспортов готовности потребителей (9,5%) и 930 паспортов готовности теплоисточников (6,8%).