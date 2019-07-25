Все межрегиональные и межрайонные центры Беларуси планируется оснастить высокотехнологичным оборудованием и активизировать программу по ремонту техники. Об этом сообщила начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращения граждан и юридических лиц Министерства здравоохранения Елена Богдан.

«В течение ближайших нескольких лет мы должны завершить программу развития межрегиональных и межрайонных центров, оснастив их этим оборудованием, создав в них специализированные отделения по лечению острого коронарного синдрома, острых нарушений мозгового кровообращения, тяжелой сочетанной черепно-мозговой травмы», – сказала Е. Богдан.

Для повышения доступности оказания медпомощи всю терапевтическую службу переводят на работу врачами общей практики. В начале года за счет средств республиканского бюджета начались поставки необходимого оборудования для оснащения рабочих мест врачей общей практики.

Планируется, что только в этом году около 12 тыс. многодетных семей получат квартиры, кроме того, программа семейного капитала будет продолжена.