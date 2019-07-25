Под Минском, в поселке Колодищи, запущено новое производство группы компаний «Онега» - завод по производству чипсов из свежего картофеля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС представители компании, инвестиции в проект оцениваются в 36 млн рублей. Завод расположен рядом с первым предприятием, но значительно больше по мощности и размерам.

О строительстве третьего завода группы компаний «Онега» было объявлено еще в 2014 году, однако реализация инвестпроекта по различным субъективным и объективным причинам затянулась. В августе 2018 года произошла смена владельца группы компаний. В короткие сроки была создана новая команда менеджеров, через несколько месяцев запустился ребрендинг компании, ассортимент разнообразили новыми рецептурами, обновилась стратегия работы на внутреннем и внешних рынках. За первые полгода завершилось строительство третьего завода.

На данный момент линейка чипсов из свежего картофеля включает шесть вкусов: сметаны с луком, мяса на углях, сыра, краба, чипсов с морской солью и нового сладко-острого вкуса тайского перца.

Производство чипсов из сырого картофеля – сложный процесс. Есть особые требования к сырью (для чипсов нужна картошка не столовых сортов с содержанием сахара не более 0,25%), необходимы собственные помещения для хранения картофеля в определенном микроклимате, что куда сложнее, чем хранение сухого сырья. Масса технологических тонкостей у процесса мойки, чистки, нарезки, обжаривания и подсушивания.

Первый завод группы компаний тоже находится в поселке Колодищи, там выпускают чипсы, снеки. Продукцию для здорового питания, такие как батончики-мюсли и диетические хлебцы, делают на еще одном предприятии группы, который расположен в Зеленом Бору (Смолевичский район). В ассортимент выпускаемой продукции также входят семечки, чипсы-пластинки, арахис и так далее.

Новое предприятие компании готово принимать для переработки до 112 тыс. кг картофеля в сутки, если пересчитать в чипсах – 280 тыс. пачек. Для хранения такого объема готовой продукции у завода есть склад, площадью более 7 тыс. кв. м, что сопоставимо с площадью футбольного поля. Впечатляют и площади десяти хранилищ, которые вмещают в себя почти 20000 тонн сырого картофеля, а также поддерживают специальный микроклимат, чтобы свежесть и другие свои свойства были сохранены. Аналогов такому производству в Беларуси нет. Для того чтобы картофелина превратилась в чипсы, понадобится всего 17 минут.

«Благодаря новому заводу у компании появилась возможность увеличить объемы производства, хранения сырья и продукции, а также получить серьезное конкурентное преимущество по отношению ко всем игрокам снекового рынка Беларуси и стран Евразийского экономического союза. И эту продукцию уже ждут торговые сети. Мы надеемся выйти на производство в полную мощность в течение трех лет. Столько времени понадобится, чтобы наладить поставки не только во все точки Беларуси, но и потенциально сработать на иностранные рынки, заключить нужное количество соглашений. При полной загрузке в месяц завод может выпускать более 800 тыс. кг готового продукта», – сказал директор предприятия Сергей Павлович.

По словам заместителя директора по коммерческим вопросам Максима Морозова, эта цифра полностью совпадает с внутренним рынком потребления чипсов и снеков Беларуси в неделю.

«Весь рынок чипсов мы не можем занять по понятным причинам, потому что у потребителя всегда есть и должен быть выбор, в том числе и поэтому мы масштабируемая и на другие рынки. Для начала – на рынки стран Евразийского экономического союза. Открою небольшую тайну – чипсы из сырого картофеля «Онега» уже отправились в Россию, Украину, Казахстан, Азербайджан и Грузию. И мы получили прекрасные отклики, которые вдохновляют нас на дальнейшую работу», – добавил М. Морозов.