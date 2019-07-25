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ЭКОНОМИКА РБ
ДИРЕКТОР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА В МИНСКОМ РАЙОНЕ ОБВИНЯЕТСЯ В КОРРУПЦИИ
14:37 25.07.2019
Минский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении директора одного из оздоровительных центров в Минском районе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, чиновника задержали сотрудниками ОБЭП Минского РУВД на территории базы после получения взятки в сумме 750 рублей за лоббирование интересов общества с ограниченной ответственностью.
По имеющимся у следствия сведениям, директор систематически получал взятки от представителей коммерческих организаций за благоприятное решение вопросов о признании их победителями в проводимых процедурах закупок, привлечении в качестве подрядчиков для выполнения различных ремонтных работ и заключении с ними соответствующих договоров.
В рамках расследования проводятся допросы, обыски, осмотры документов, касающихся деятельности учреждения, ряд криминалистических экспертиз, проведение которых поручено специалистам ГКСЭ. Наложен арест на имущество.
Подследственному предъявлено обвинение, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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