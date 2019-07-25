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ЭКОНОМИКА РБ
ИНФЛЯЦИЯ К КОНЦУ ГОДА СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ ВБЛИЗИ 5% - НАЦБАНК БЕЛАРУСИ
14:30 25.07.2019
К концу года инфляция стабилизируется вблизи 5%. Такая оценка прозвучала на расширенном заседании Правления Национального банка Беларуси, которое состоялось 25 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в первом полугодии 2019 года фактический уровень годовой инфляции несколько опережал целевой параметр, что было обусловлено временными факторами, влияние которых постепенно исчерпывается. Ожидается дальнейшее снижение интенсивности инфляционных процессов.
Сложившиеся в II квартале 2019 года монетарные условия, отражающие общее влияние процентных ставок и обменного курса на экономику, в целом сохраняли свой нейтральный характер.
В целях сохранения финансовой стабильности в первом полугодии 2019 года была продолжена работа по ограничению системных рисков, поддержанию уровня золотовалютных резервов и улучшению их структуры, девалютизации экономики, обеспечению безопасного функционирования банков и других финансовых организаций, а также эффективной работы платежной системы.
В совокупности достигнутые результаты в области ценовой и финансовой стабильности формируют благоприятные условия и основу для устойчивого развития белорусской экономики.
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