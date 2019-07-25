|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПАДЕЖ СКОТА ЛУКАШЕНКО ОБЕЩАЕТ САДИТЬ В ТЮРЬМУ
14:12 25.07.2019
Александр Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота. Требование прозвучало 25 июля во время поездки в Ветковский район Гомельской области.
"Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тыс., по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он поручил Генеральной прокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом.
"Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это - безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю", - подчеркнул Лукашенко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 25.07.2019
Курсы в банках
на 25.07.2019
Конвертация в банках
на 25.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте