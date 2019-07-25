Александр Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота. Требование прозвучало 25 июля во время поездки в Ветковский район Гомельской области.

"Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тыс., по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он поручил Генеральной прокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом.

"Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это - безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю", - подчеркнул Лукашенко.