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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ПАДЕЖ СКОТА ЛУКАШЕНКО ОБЕЩАЕТ САДИТЬ В ТЮРЬМУ
14:12 25.07.2019

Александр Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота. Требование прозвучало 25 июля во время поездки в Ветковский район Гомельской области.

"Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тыс., по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он поручил Генеральной прокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом.

"Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это - безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю", - подчеркнул Лукашенко.
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