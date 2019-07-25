В последнее время волна компьютерных вирусов прокатилась по информационному обеспечению белорусских предприятий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, в результате страдают субъекты хозяйствования всех форм собственности.

На электронную почту фирмы приходит письмо якобы от партнеров: план, окончательный расчет, счет-фактура и др. В прикрепленном файле с расширением «.ехе» находится вирус. Пренебрегая минимальными правилами безопасности, сотрудники предприятия открывают вложение, на экране появляется заставка якобы об обновлении операционной системы.

В то время, когда сотрудники фирмы не предпринимают никаких действий, запускается вредоносный процесс. Формируется фиктивное платежное поручение на перевод финансовых средств злоумышленникам.

Сотрудники управления «К» МВД уже зафиксировали более 10 случаев подобных кибератак. Последний случай списания средств произошел в столице, где фирма лишилась 14 тысяч рублей.

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, работникам предприятий следует соблюдать правила безопасности при работе с программным обеспечением: установленный антивирус поможет на начальных стадиях распознать вирус и не допустить развитие вредоносных процессов.

При получении писем, следует проверить, является ли организация фирмой-контрагентом, с которой ведется финансовая деятельность.

Письма с расширением «.ехе» предполагают запуск каких-либо программ, а не открытие финансовых документов.

Следует использовать электронный ключ системы клиент-банк исключительно при формировании платежных документов, а затем извлекать его из компьютера.