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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛИ ОФОРМЛЕНИЕ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ЧАСОВ НА 10,5%
13:35 25.07.2019
Белорусская таможня превысила прогнозные показатели по сокращению времени совершения таможенных операций, установленные Стратегией развития таможенных органов на первое полугодие 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, доля партий импортных товаров, которые оформлялись таможенниками не более двух часов, составила 74%. Данная цифра больше таковой за аналогичный период 2018 года на 10,5%.
А количество партий товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, время выпуска которых не превысило 5 минут, составила 79% и превысила аналогичный в прошлом году на 14,5%.
Сокращение времени совершения таможенных формальностей способствует развитию внешнеторговых связей, созданию безбарьерной среды для бизнеса и улучшению инвестиционного климата.
В целом с начала 2019 года через таможенную границу перемещено более 56 млн. тонн товаров. Если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года, наблюдается рост оформленных таможней товаров в 2,5%.
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