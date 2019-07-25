Белорусская таможня превысила прогнозные показатели по сокращению времени совершения таможенных операций, установленные Стратегией развития таможенных органов на первое полугодие 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, доля партий импортных товаров, которые оформлялись таможенниками не более двух часов, составила 74%. Данная цифра больше таковой за аналогичный период 2018 года на 10,5%.

А количество партий товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, время выпуска которых не превысило 5 минут, составила 79% и превысила аналогичный в прошлом году на 14,5%.

Сокращение времени совершения таможенных формальностей способствует развитию внешнеторговых связей, созданию безбарьерной среды для бизнеса и улучшению инвестиционного климата.

В целом с начала 2019 года через таможенную границу перемещено более 56 млн. тонн товаров. Если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года, наблюдается рост оформленных таможней товаров в 2,5%.