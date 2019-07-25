ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ РАЗРАБОТАТЬ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ "ГОМСЕЛЬМАША"
13:12 25.07.2019

Александр Лукашенко поставил задачу разработать стратегию развития "Гомсельмаша". Требование прозвучало во время поездки в Ветковский район Гомельской области и посещения производственного цеха "Новоселки" птицефабрики предприятия "Белоруснефть-Особино".

"Что касается "Гомсельмаша", поручение Турчину (первый заместитель премьер-министра. - Прим.) - подключайте правительство и немедленно разбирайтесь. "Гомсельмаш" всегда был, есть и будет в стране, - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Это 20-25 лет назад меня убеждали, нам не надо комбайны, ничего не надо и "Гомсельмаш" надо продать. Сегодня мы видим, что это хорошая школа. Надеюсь, сегодня увидим новый комбайн, созданный буквально за год или два. Это хорошая группа ученых, конструкторов. Ни в коем случае нельзя загубить эту школу. И техника эта нужна. Но надо шевелиться".

Он подчеркнул, что предприятие как можно скорее надо выводить на рентабельную работу: "Собирайтесь и думайте, но чтобы в будущем году мы перестали говорить о "Гомсельмаше" в отрицательном плане".

Как доложил первый заместитель председателя Гомельского облисполкома, предприятие проходит финансовый аудит, постепенно разгружаются его склады. Сейчас рассматриваются различные концепции развития "Гомсельмаша".

"Нам надо будет потом с вами обсудить стратегию развития", - добавил он.

"Нет вопросов, давайте обсудим, - ответил Александр Лукашенко. - Но я вам говорил, что на этом предприятии надо приводить к власти молодежь".
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.07.2019
валюта курс
EUR 2.2585
USD 2.0282
RUB 3.2129
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2579 -0.0006
USD 2.0293 +0.0011
RUB 3.2129 0
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2550 2.2590
USD 2.0260 2.0290
RUB 3.2020 3.2140
подробнее

Конвертация в банках
на 25.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1120 1.1150
EUR/RUB 70.2000 70.5500
USD/RUB 63.1000 63.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте