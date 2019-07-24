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ЭКОНОМИКА РБ
ЖЕЛАЮЩИХ ПОРАБОТАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ БЕЛОРУСОВ СТАЛО БОЛЬШЕ
11:44 25.07.2019
В первом полугодии на основании подписанных и зарегистрированных в управлении по гражданству и миграции (УГиМ) ГУВД Мингорисполкома трудовых договоров и контрактов на работу за границу выехали 2216 граждан Беларуси (за такой же период прошлого года — 1992), пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщила временно исполняющая обязанности начальника УГиМ Инна Студеничник, большинство из них — 479 человек — уехали в Россию. В Литву направились 363 человека, Польшу — 297, Германию — 292, Чехию — 254 и США — 230. Также наши сограждане получили работу в Финляндии, Болгарии, Словакии, Китае и других государствах.
«По рабочим специальностям за пределами Беларуси устроились 1425 человек, или 64% от всех выехавших, - сказала И. Студеничник. - Зато занятых в сельском хозяйстве стало меньше: 270 против 307 за такой же период прошлого года. А вот количество работников сферы обслуживания и торговли увеличилось — с 446 до 506 человек».
Кроме того, по данным УГиМ ГУВД Мингорисполкома, за первое полугодие 2019-го за пределы Беларуси на обучение, стажировку и практику выехали 482 человека, для участия в спортивных, культурных и иных массовых мероприятиях — 2075.
На 1 июля 2019 г., специальные разрешения (лицензии) МВД Беларуси на трудоустройство граждан за пределами нашей страны имеют 119 субъектов хозяйствования. Из них пять устраивают студентов на работу во время летних каникул.
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