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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В I ПОЛУГОДИИ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 1,6 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
10:50 25.07.2019
В I полугодии 2019 года в Могилевской области организациями всех форм собственности построено 1 660 новых квартир. Введено в эксплуатацию 129,7 тыс. кв. м общей площади жилья.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в главном статистическом управлении региона, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено 69,7 тыс. кв. м, или 53,7% от общего объема введенного жилья. В том числе с использованием государственной поддержки – 56,5 тыс. кв. м.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 24,4 тыс. кв. м жилья, или 18,8% от общего ввода по региону.
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