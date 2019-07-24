ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ В ИЮНЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 8,9 РУБЛЯ

09:23 25.07.2019 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июне 2019 г. составила 1080,5 рубля, сообщил Национальный статистический комитет. Напомним, в мае текущего года средняя зарплата в республике была 1071,6 рубля. Таким образом, по сравнению с прошлым месяцев она выросла всего лишь на 0,8 процентных пункта, или на 8,9 рубля.