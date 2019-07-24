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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ В ИЮНЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 8,9 РУБЛЯ
09:23 25.07.2019
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июне 2019 г. составила 1080,5 рубля, сообщил Национальный статистический комитет.
Напомним, в мае текущего года средняя зарплата в республике была 1071,6 рубля.
Таким образом, по сравнению с прошлым месяцев она выросла всего лишь на 0,8 процентных пункта, или на 8,9 рубля.
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