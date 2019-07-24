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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО САМОЗАНЯТЫХ В БОБРУЙСКЕ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ НА 260 ЧЕЛОВЕК
17:34 24.07.2019

808 жителей Бобруйска платят единый налог за осуществление различных видов деятельности по заявительному принципу без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. За январь-июнь 2019 года в бюджет поступило 93,8 тыс. рублей единого налога.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество самозанятых граждан увеличилось на 259 человек, поступления в бюджет возросли на 43,3 тыс. рублей.

Из общего количества граждан, осуществляющих такую деятельность:

232 человека осуществляли реализацию на торговых местах и (или) в иных установленных местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков), хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции, изготовленных этими физическими лицами;

187 – оказывали парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру;

103 – занимались репетиторством;

74 – осуществляли реализацию котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки);

50 – осуществляли ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, часов, обуви, производство одежды и обуви из материалов заказчика;

36 – осуществляли уход за взрослыми и детьми, стирку и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупку продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборку озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание мусора;

26 – занимались фотосъемкой, изготовлением фотографий;

17 – занимались предоставлением услуг тамады, музыкально-развлекательным обслуживанием торжеств, деятельностью актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально, деятельностью, связанной с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками;

16 – выполняли штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладку (ремонт) печей и каминов;

9 – занимались ремонтом и восстановлением, включая перетяжку, домашней мебели из материалов заказчика, сборкой мебели.
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