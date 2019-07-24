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ЭКОНОМИКА РБ


НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ БЕЛАРУСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ IEMA В ПАКИСТАНЕ
16:53 24.07.2019

Беларусь впервые станет участницей Международной выставки International Engineering & Machinery Asia Exhibition (IEMA), которая пройдет 26-28 сентября в Лахоре (Пакистан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, в рамках выставки планируется проведение Белорусско-пакистанского бизнес-форума с приглашением пакистанских федеральных и региональных (провинция Пенджаб) правительственных кругов, а также деловых сообществ данного региона.

Пакистан является одним из приоритетных партнеров Республики Беларусь в регионе Южной Азии. В 2018 г. товарооборот между странами составил порядка 50 млн долл. США, в том числе, экспорт Беларуси в Пакистан – 37 млн долл. США. Между странами на регулярной основе осуществляется обмен визитами на высоком и высшем уровне, по результатам которых пакистанской стороной обозначена готовность предоставления белорусским предприятиям ряда существенных преференций для налаживания и развития сотрудничества. Участие в международной выставке IEMA позволит увеличить объемы экспорта уже поставляемых позиций продукции, а также расширить товарную номенклатуру не только на рынке Пакистана, но и на рынках стран Южно-Азиатского региона.

Для белорусских организаций-экспонентов выставочная площадь будет оплачена за счет средств республиканского бюджета, ежегодно выделяемых на организацию национальных экспозиций Беларуси за рубежом.

Организатором Национальной экспозиции нашей страны выступает Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.

IEMA является крупнейшим выставочным мероприятием Южно-Азиатского региона для демонстрации широчайшего перечня в области промышленности: нефти и газа, энергетики и металлургии, станкостроения и автомобилестроения, электроники, цифровых технологий и многого другого. Общая площадь экспозиции выставки составляет около 60000 кв. м, на которых в прошлом году свыше 200 участников представили свои достижения в области промышленности.
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