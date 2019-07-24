Научный семинар «Коневодство: проблемы и перспективы развития на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС» пройдет 5 сентября на базе Государственного природоохранного научно-исследовательского учреждения «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, на семинаре будут обсуждаться уход и содержание лошадей; новые методы диагностики, лечения и реабилитации лошадей; инфекционные и инвазионные болезни лошадей; внутренние незаразные болезни животных; акушерство, гинекология, вспомогательные методы репродукции лошадей.

Кроме того, будут рассматриваться современные технологии производства препаратов, кормов, кормовых добавок для лошадей; вопросы ветеринарного менеджмента, а также даны практические советы ветеринарных врачей.