|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАУЧНЫЙ СЕМИНАР ПО КОНЕВОДСТВУ НА ПОСТРАДАВШИХ ОТ АВАРИИ НА ЧАЭС ТЕРРИТОРИЯХ ПРОЙДЕТ 5 СЕНТЯБРЯ
15:31 24.07.2019
Научный семинар «Коневодство: проблемы и перспективы развития на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС» пройдет 5 сентября на базе Государственного природоохранного научно-исследовательского учреждения «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, на семинаре будут обсуждаться уход и содержание лошадей; новые методы диагностики, лечения и реабилитации лошадей; инфекционные и инвазионные болезни лошадей; внутренние незаразные болезни животных; акушерство, гинекология, вспомогательные методы репродукции лошадей.
Кроме того, будут рассматриваться современные технологии производства препаратов, кормов, кормовых добавок для лошадей; вопросы ветеринарного менеджмента, а также даны практические советы ветеринарных врачей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 24.07.2019
Курсы в банках
на 24.07.2019
Конвертация в банках
на 24.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте