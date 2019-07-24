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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ 100% ДЕКЛАРАЦИЙ НА ТОВАРЫ ОФОРМЛЯЕТСЯ В ВИТЕБСКОЙ ТАМОЖНЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
14:46 24.07.2019
В Витебской таможне 99,9% деклараций на товары оформляется в электронном виде.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, 82% транзитных деклараций (при въезде на территорию Республики Беларусь) в срок до 10 минут. 10% экспортных поставок уже оформлено в автоматическом режиме без участия должностных лиц таможни.
Ежедневно, через таможенную границу Евразийского экономического союза, расположенную в регионе действия Витебской таможни перемещается в среднем около 1000 легковых, 800 грузовых транспортных средств и 3000 физических лиц. Количество субъектов хозяйствования, представляющих к таможенному оформлению товары, постоянно увеличивается и по состоянию на июль 2019 года их насчитывается 799.
В первом полугодии 2019 года количество досмотренных партий товаров на границе составило менее 1% от всех перемещенных партий товаров в этот период. А применение инспекционно-досмотрового комплекса позволяет провести досмотр оперативно и без выгрузки товара из машины.
С 1 июля 2019 года, как в регионе действия Витебской таможни, так и на всей территории ЕАЭС действует новый порядок электронного предварительного информирования. Любое заинтересованное лицо (декларант, таможенный представитель) дистанционно, не менее чем за 2 часа до въезда транспортного средства на территорию Беларуси подает в электронном виде предварительную информацию о товарах, запланированных к пересечению границы. Регистрация предварительной информации осуществляется посредством информационной системы без участия должностных лиц таможни – это исключает коррупционный риск при принятии решения о регистрации транзитной декларации.
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