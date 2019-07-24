За первое полугодие 2019 года в Могилевской области зафиксировано 116 (за аналогичный период прошлого года – 191) коррупционных преступлений 73 лиц (62).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, чаще всего преступления против интересов службы регистрировали в сельскохозяйственном секторе экономики, промышленности и строительстве.

Высокая степень коррупционных рисков осталась характерной для государственных закупок.

Вскрыты многочисленные факты бесхозяйственности в организациях АПК. Это негативно отразилось на результатах финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий.