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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАФИКСИРОВАНО БОЛЕЕ 110 КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
14:33 24.07.2019
За первое полугодие 2019 года в Могилевской области зафиксировано 116 (за аналогичный период прошлого года – 191) коррупционных преступлений 73 лиц (62).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, чаще всего преступления против интересов службы регистрировали в сельскохозяйственном секторе экономики, промышленности и строительстве.
Высокая степень коррупционных рисков осталась характерной для государственных закупок.
Вскрыты многочисленные факты бесхозяйственности в организациях АПК. Это негативно отразилось на результатах финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий.
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