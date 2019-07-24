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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДБИРАЮТ КАНДИДАТОВ В НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА ОАО
13:51 24.07.2019

До 1 ноября 2019 года в Гомельской области принимаются заявки кандидатов в независимые директора для их избрания в следующем году в наблюдательные советы открытых акционерных обществ с долей государства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, повышение эффективности работы подведомственных хозяйственных обществ – актуальная задача для органов государственного управления. Ее решению, как свидетельствует мировая практика, во многом способствует грамотное корпоративное управление. С этой целью в ОАО создаются наблюдательные советы из числа физических лиц, главная функция которых – обсуждение и утверждение стратегии развития предприятия, а также мониторинг ее выполнения.

Согласно определению Министерства экономики и Государственного комитета по имуществу, под независимыми директорами понимаются избранные в состав наблюдательного совета общества физические лица, которые не являются работниками этого общества, его аффилированными лицами (до избрания в состав совета), близкими родственниками, работниками или участниками аффилированных лиц этого общества, не находятся в иных отношениях с обществом, которые могут повлиять на независимость их мнения, и голосующие по вопросам повестки дня заседаний наблюдательного совета на основе личного профессионального мнения и опыта.

Задача независимого директора – быть оппонентом менеджменту, привнести свежий взгляд на стратегические направления деятельности общества и, как следствие, способствовать принятию наблюдательным советом продуманных и объективных решений.

С целью предоставления акционерным обществам с долей государства в уставных фондах возможности избрания в составы их наблюдательных советов независимых директоров, в Гомельской области формируется реестр таких кандидатов.

К кандидатам установлен ряд требований. Лица, претендующие на включение в реестр, должны:

иметь высшее образование (предпочтение юридическому, экономическому или техническому);

иметь стаж работы не менее пяти лет в должности руководителя (заместителя руководителя) в коммерческой организации, или стаж государственной службы не менее десяти лет, или стаж научно-исследовательской работы не менее пяти лет, или опыт работы в советах директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ с положительными результатами хозяйственной деятельности этих обществ не менее трех лет;

не иметь непогашенную или неснятую судимость за совершение преступлений против собственности или порядка осуществления экономической деятельности;

не иметь фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя по основаниям, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами увольнения в соответствии с законодательством;

не иметь установленных вступившими в законную силу решениями суда фактов осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица;

не быть государственным должностным лицом*, в том числе государственным служащим;

не являться членом совета директоров (наблюдательного совета) более чем в 3 (трех) хозяйственных обществах одновременно.

Для включения в реестр заинтересованные лица должны не позднее 1 ноября 2019 года прислать заявку по установленной форме в письменном виде на адрес: г. Гомель, пр. Ленина, 3 комитет «Гомельоблимущество», и в электронном виде на адрес: с пометкой «Заявка кандидата в независимые директора».

Сформированный реестр кандидатов и сведения о них будут размещены на сайте комитета «Гомельоблимущество». Акционерные общества с учетом специфики направления их работы смогут подобрать себе достойного кандидата для избрания на годовых общих собраниях акционеров уже в следующем году.
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