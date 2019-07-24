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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ НАЧАЛ ПОСТАВКУ НОВОЙ ПАРТИИ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ МИКАШЕВИЧСКОМУ «ГРАНИТУ»
13:17 24.07.2019
ОАО «БЕЛАЗ» поставляет РУПП «Гранит» (Микашевичи) новую партию 90-тонных карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75581 с электромеханической трансмиссией.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, первый из шести самосвалов поступил в адрес крупнейшего потребителя продукции БЕЛАЗа в Беларуси в начале июля. Остальные 90-тонники с электроприводом будут поступать и монтироваться на предприятии поочередно с расчетом запуска нового экскаватора, с которым карьерные самосвалы будут работать в паре.
Новые машины пополнят большой парк белазовской техники на крупнейшем предприятии в Европе по добыче и переработке плотных горных пород и будут заняты на транспортировке плотных горных пород на дробильно-сортировочный завод. Кроме того, для хозяйственных нужд в РУПП «Гранит» вскоре также будет поставлен карьерный самосвал БЕЛАЗ-75440 грузоподъемностью 32 тонны.
«Мы гордимся сотрудничеством с БЕЛАЗом и всегда обращаем внимание многочисленных наших гостей именно на то, что могучая техника, работающая в карьере, произведена в Беларуси», – подчеркнул генеральный директор РУПП «Гранит» Эдуард Гаврилкович.
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