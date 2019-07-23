Зерноочистительно-сушильный комплекс «АМКОДОР» ЗСК-40ШТ открылся 18 июля в Псковской области (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга «АМКОДОР», введенный в эксплуатацию зерноочистительно-сушильный комплекс предназначен для послеуборочной обработки (очистки, сушки) зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных и масличных культур, кукурузы с исходной влажностью до 40% и предусматривает комплексную механизацию и автоматизацию процесса сушки, очистки и погрузочно-разгрузочных работ.

Отличительной особенностью комплекса является то, что в качестве основного вида топлива будут использоваться дрова и отходы лесопиления с применением воздухонагревателей универсальных «АМКОДОР» ВУ-Т-1,5.

В составе оборудования ЗСК установлен бункер накопительный вентилируемый «АМКОДОР» БНВ-40, наличие которого позволяет увеличить плановую производительность комплекса с 40 т/час до 50 т/час, кроме того он служит как экспедиционная емкость для временного хранения и охлаждения зерна.

В Псковской области это четвертый сданный в эксплуатацию ЗСК «АМКОДОР», построенный дистрибьютором холдинга ООО «Амкодор-Северо-Запад»

В настоящий момент заканчиваются работы по монтажу и пуско-наладке зерноочистительно-сушильного комплекса «АМКОДОР» ЗСК-15ШГ в Вологодской области.

Построенный объект помимо сушки будет способен производить очистку зерна на семена при использовании зерноочистительных машин линии подготовки семян ЛПС с последующим длительным хранением семенного материала в емкостях силосного типа «АМКОДОР» СГК/45.

Этот зерноочистительно-сушильный комплекс является юбилейным, десятым объектом, построенным «Амкодор-Северо-Запад» в Вологодской области начиная с 2015 года.