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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 45 НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЖДУТ НОВЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
12:00 24.07.2019

Более 45 неиспользуемых жилых помещений, расположенных в различных уголках Гомельской области, ждут новых владельцев. Такая информация размещена на сайте Госкомитета по имуществу.

Как отмечают в комитете «Гомельоблимущество», большинство объектов, реализуемых на аукционах, используются в дальнейшем новыми собственниками в предпринимательской деятельности, однако, ряд из них приобретается для последующего благоустройства под жилье и ведение подсобного хозяйства. В настоящее время в области насчитывается более 100 объектов, которые можно приобрести с расчетом дальнейшего перевода их в жилой фонд.

Всего, начиная с 2013 года, в Гомельской области для указанных целей было приобретено более 130 зданий. В основном это объекты социально-культурной сферы (школы, детские сады, библиотеки, клубы). Еще более 100 предлагаемых объектов сегодня можно купить с целью в дальнейшем перевести их в жилой фонд.

Кроме того, комитет «Гомельоблимущество» проводит аукционы по продаже неиспользуемых жилых домов. В 2019 году было проведено 10 таких аукционов, на которые выставлялось 30 лотов. Один из них (дом в Лельчицком районе) уже продан.

В настоящее время в Гомельской области к продаже предлагается еще более 45 жилых помещений. Наибольшее количество жилых домов выставлено на продажу в Калинковичском районе – 24. По 21 из них на 15 августа 2019 года назначены аукционные торги. Цены стартуют от 810 рублей. 20 августа пройдет аукцион по продаже жилых домов в Добрушском, Лельчицком и Светлогорском районах.

Ознакомиться с подробным перечнем предлагаемых к продаже жилых домов на сайте комитета «Гомельоблимущество» в разделе «Недвижимое имущество» (необходимо выбрать цели: жилое; ведение личного подсобного хозяйства) и приобрести себе в собственность заинтересовавший объект.
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