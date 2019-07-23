В настоящее время проходит экспертизу проектно-сметная документация по первому в Могилеве многоквартирному жилому электродому (ул.Воровского в районе здания №26). Об этом сообщила заместитель начальника Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности Светлана Заграбанец.

По ее словам, это будет трехэтажный дом с общей жилой площадью 1,2 тыс.м2 и количеством квартир – 24.

Отличительной особенностью дома является использование электрической энергии для полного обеспечения потребности в энергоресурсах, т.е. отсутствует необходимость в газоснабжении и централизованном теплоснабжении.

Предусмотрено использование современного высокотехнологичного оборудования: индивидуальные электрические нагреватели для горячего водоснабжения емкостью 100 литров, с возможностью регулировки режимов теплоснабжения (устанавливаются в санузле каждой квартиры).

В качестве отопительных нагревательных приборов в квартирах и на лестничных клетках планируется применять кварцево-оливиновые электрообогреватели «Теплея» (общей электрической мощностью 41,95 кВт) с регулировкой тепловой мощности обогревателей. Учитывая повышенную теплоотдачу с поверхности приборов, предусматривается установка настенных отражателей и защитных экранов.

Кроме того, кухни оборудуют электроплитами.

Для освещения мест общего пользования будут применяться энергоэкономичные светодиодные светильники. Управление освещением лестничных клеток будет осуществляться при помощи фотореле с дополнительной установкой выключателей с выдержкой времени. Входные группы будут оборудованы датчиками движения.

Суммарная расчетная электрическая мощность – 160,2 кВт, в том числе для целей отопления и горячего водоснабжения – 85,75 кВт.

Годовой расход электроэнергии – 560,5 МВт*ч.

Планируемый удельный расход энергоресурсов на 1 м2 общей площади (показатели энергоэффективности): тепла - 0,08 МВт; электроэнергии - 459,8.

Строительные работы начнутся после получения заключения экспертизы и выбора подрядчика. Окончание работ планируется в 2020 году.

Финансироваться возведение электродома будет за счет средств городского бюджета. В ближайших планах строительство в областном центре еще нескольких домов.