За январь-июнь 2019 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 105,4 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, наибольший удельный вес занимают платежи организаций, их размер составил 94,9 млн. рублей, или 90,1%. Индивидуальными предпринимателями уплачено 5,8 млн. рублей или 5,5%, физическими лицами – 4,7 млн. рублей, или 4,4%.

В разрезе налогов основные бюджетообразующие источники: подоходный налог с физических лиц – доля 40%, акцизы – 13,5%, НДС – 7,7%, налог на недвижимость – 6,6%, земельный налог – 4,8%, налог при упрощенной системе налогообложения – 4,6%, налог на прибыль – 4,2%.

Перечень наиболее крупных плательщиков Бобруйска не изменился и выглядит следующим образом: ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», Бобруйское государственное предприятие «Водоканал», ОАО «Красный пищевик», филиал «Бобруйский Торговый центр «Корона». Удельный вес их платежей составил 28,4% общих поступлений в бюджет города.