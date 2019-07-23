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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОКУРАТУРА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАПРАВИЛА В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ
10:52 24.07.2019

Прокуратура Гродненской области изучила и направила в суд Ленинского района Гродно уголовное дело по обвинению местного жителя в мошенничестве в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов и причинении имущественного ущерба без признаков хищения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, в 2013-2014 годах индивидуальный предприниматель и одновременно директор двух коммерческих организаций, заключая договоры на поставку мяса птицы и табачных изделий с различными субъектами хозяйствования, заранее не планировал выполнять принятые на себя обязательства в полном объеме. В ряде случаев при заключении договоров он использовал документы и реквизиты лжепредпринимательских структур. Для создания видимости исполнения обязательств обвиняемый иногда частично оплачивал полученную продукцию.

За один год мошенническим путем «бизнесмен» обогатился более чем на 2,5 млн рублей. В числе обманутых – спортивные объединения и организации Гродненской области, ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», ОАО «Комаровка», ООО «Биоком Агро» и другие.

Одному из гродненских акционерных обществ он причинил имущественный ущерб без признаков хищения в крупном размере в сумме более 22 тыс. рублей.

Как индивидуальный предприниматель, он с 2010 по 2014 годы уклонялся от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость. Обвиняемый умышленно скрывал доход, занижал налогооблагаемую базу, не предоставлял налоговые декларации (расчеты), вносил в них заведомо ложные сведения. Причиненный ущерб превысил 1,2 млн рублей и образовал особо крупный размер.

На момент возбуждения в 2014 году уголовных дел мужчина скрылся от органов уголовного преследования. Следователь объявил его в розыск, избрал к нему меру пресечения в виде заключения под стражу, приостановил предварительное расследование по уголовному делу.

В феврале текущего года разыскиваемого по линии Интерпола обвиняемого задержала полиция Байройта (Германия) и выдала правоохранительным органам Беларуси для привлечения к уголовной ответственности.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, соблюдении международных пределов уголовного преследования. Согласился с правовой квалификацией действий обвиняемого по ч.4 ст.209, ч.2 ст.243, ч.2 ст.216 Уголовного кодекса.

Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области.
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