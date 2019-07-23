ЭКОНОМИКА РБ

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В БЕЛАРУСИ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛ 4,4%

10:45 24.07.2019 Уровень занятости населения Беларуси (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет) во II квартале 2019 г. составил 67,4%. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) за этот период составил 4,4% от численности рабочей силы.